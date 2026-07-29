Danny de Munk benaderd voor nieuwe realitysoap

Danny de Munk staat ervoor open om weer camera's toe te laten in zijn privéleven. De zanger is benaderd voor een nieuwe realitysoap, vertelde hij woensdag in Shownieuws op SBS6.

Aanleiding zijn de populaire vlogs die De Munk maakt. Inmiddels hebben drie partijen interesse getoond, aldus de volkszanger. Gesprekken over een eventuele soap moeten nog plaatsvinden.

De Munk vindt het daarbij belangrijk dat er wel "een match" moet zijn. "Stel, ik mag geen godskolere zeggen, dan ga ik me al anders voordoen. Dat wil ik dus niet. Dan maar niet."

De Munk en zijn familie werden al eerder gevolgd door camera's. De AVRO maakte in 2007 voor het eerst een realityserie over zijn leven. Enkele jaren later volgde een tweede seizoen.