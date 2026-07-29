Maxx Morando vroeg Miley Cyrus ten huwelijk in Japan

Maxx Morando, de verloofde van Miley Cyrus, heeft voor het eerst verteld hoe hij de zangeres ten huwelijk vroeg. In een interview met Wonderland Magazine vertelt de drummer van de band Liily dat hij tijdens een reis naar Japan bewust wachtte "tot het allerlaatste moment van de allerlaatste dag" om Cyrus op het verkeerde been te zetten.

"Voordat we gingen hadden we het erover gehad dat ik de grote vraag zou gaan stellen, maar ik probeerde het geheim te houden. Dus ik moest echt slinks te werk gaan", vertelt Morando. Volgens de muzikant ging hij in Kyoto op één knie in een Japanse tuin op het terrein van hun hotel. "Ze stond filmpjes te maken en had zich omgedraaid. Dat was het moment dat ik door mijn knieën ging."

De 27-jarige Morando zegt dat hij pas kort voor het aanzoek zenuwachtig werd. "Toen begon ik te zweten. Ik voelde mijn hart in mijn keel bonzen. Je groeit op met films waarin de man op één knie gaat, maar dan besef je: oké, ik moet nu dus echt op die knie. Ik wilde het niet verpesten."

Cyrus en Morando maakten hun relatie in 2022 bekend. In december werd bekend dat het stel verloofd is. Cyrus was eerder getrouwd met acteur Liam Hemsworth, van wie zij in 2019 scheidde.