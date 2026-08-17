Danny de Munk heeft maandag in het Zonnehuis in Amsterdam afscheid genomen van Peter Faber. De acteur en zanger noemt Faber, die op 6 augustus op 82-jarige leeftijd overleed, "echt een fenomeen en een icoon". De Munk was net als honderden anderen aanwezig bij het openbare afscheid van de acteur, waar het de gehele ochtend druk bleef.

"Ik zou het raar vinden als ik niet zou komen", aldus De Munk na afloop tegen het ANP. Hij kende Faber al sinds zijn jeugd en zag hem voor het eerst tijdens de audities voor Ciske de Rat. In de film uit 1984 speelde Faber de vader van Ciske, de rol waarmee De Munk als kind doorbrak. Later werkten de twee opnieuw samen in de musical De Jantjes. De laatste keer dat zij elkaar zagen, was tijdens een reünie van Ciske de Rat.

De Munk herinnert zich Faber als een kleurrijk en positief persoon, die zichzelf niet te serieus nam. "Die rode wangetjes, die twinkeling en die boeverigheid", somde hij op. "Een man met het hart op de tong, een ruwe bolster met een blanke pit." Volgens De Munk bleef Faber gedurende zijn lange carrière dicht bij zichzelf en was hij nooit erg bezig met erkenning.

Gouden Kalf

Dat zoveel mensen naar het Zonnehuis kwamen, vindt De Munk daarom een mooie erkenning. Faber speelde gedurende zijn carrière in succesvolle films als Max Havelaar, Soldaat van Oranje, Ciske de Rat, Schatjes! en Mama is boos! Toch kreeg hij nooit een Gouden Kalf. De Munk kan daar nog altijd niet bij. "Hij heeft nooit een Gouden Kalf gehad. Hoe kan dat?"

Na het openbare afscheid volgt maandag een besloten dienst voor familie en genodigden. Daarna wordt Faber via een route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvlied gebracht.