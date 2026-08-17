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19-jarige vrouw dood gevonden in woning Heiloo, man aangehouden

17 aug , 12:34Landelijk
anp170826100 1
ANP
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HEILOO (ANP) - In een woning in het Noord-Hollandse Heiloo is zondagavond een dode 19-jarige vrouw aangetroffen. Dat meldt de politie. Een 20-jarige man uit die plaats is aangehouden.
Rond 22.30 uur kreeg de politie een melding van een overleden persoon aan de Nicolaas Beetsweg. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze de vrouw aan. De politie wil niet zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen, maar gaat wel uit van een misdrijf.
Het slachtoffer kwam uit Heerhugowaard. Een politiewoordvoerster deelt niet of zij de verdachte kende.
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