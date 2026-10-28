Danny Masterson verliest beroep tegen veroordeling

Danny Masterson is zonder succes in beroep gegaan tegen zijn veroordeling voor verkrachting. De acteur, bekend van de serie That '70s Show, werd in 2023 veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar.

Nu de 50-jarige Masterson zijn beroep heeft verloren, blijft de celstraf die hij eerder kreeg staan. De advocaten van Masterson spraken van een "ongelukkig besluit" en zeiden tegen Variety bij een nog hogere rechter in beroep te gaan.

Masterson werd in 2023 schuldig bevonden aan het verkrachten van twee vrouwen in 2003, een derde aanklacht van een vrouw die hij zou hebben verkracht verviel. De acteur heeft altijd beweerd dat de seks met wederzijdse instemming heeft plaatsgevonden.