Koning Charles erkent 'groot lijden uit verleden' op Bahama's

Koning Charles heeft zich aan het begin van zijn bezoek aan het Caribisch gebied uitgelaten over het slavernijverleden. In een toespraak in Nassau op de Bahama's zei Charles dat het "niet meer dan terecht" was om stil te staan bij het "grote lijden en de onrechtvaardigheden uit het verleden op deze eilanden en daarbuiten."

De koning voegde eraan toe dat het "beste van de hedendaagse cultuur" van het land is "voortgekomen uit de duisternis". Charles bevestigde ook dat regeringsleiders tijdens een conferentie van het Gemenebest zullen spreken over het slavernijverleden in de regio.

In zijn toespraak had de Britse koning het ook over klimaatverandering. "Wellicht is nergens beter dan de Bahama's om de realiteit van klimaatverandering te begrijpen, die zoveel landen in het Gemenebest bedreigt", zei Charles. Hij deed ook een oproep aan de jongere generaties om op een duurzame toekomst te bouwen voor zichzelf en hun eigen nakomelingen.

Het negendaagse bezoek van Charles en koningin Camilla komt op een moment dat verschillende landen in de regio opnieuw oproepen tot Britse excuses en herstelbetalingen voor de rol in het slavernijverleden. Buckingham Palace had van tevoren aangegeven dat Charles het onderwerp niet zou schuwen, maar dat er van excuses geen sprake zou zijn.