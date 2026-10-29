DARA biedt Britten hulp aan op songfestival

Songfestivalwinnares DARA heeft het Verenigd Koninkrijk haar hulp aangeboden om een einde te maken aan een lange reeks van teleurstellende Britse resultaten op het muziekevenement. "Ze mogen mij best als songwriter inhuren", zegt de Bulgaarse zangeres in een interview met tabloid The Sun.

Britse fans hebben al jaren maar weinig te juichen tijdens het Eurovisie Songfestival. Deze eeuw werd maar drie keer de top 10 gehaald en werd het Verenigd Koninkrijk liefst zes keer laatste. Dit jaar was dat wederom het geval toen Look Mom No Computer slechts een punt haalde. "Ik vond jullie optreden eigenlijk goed", zegt DARA daarover. "Ik snap echt niet waarom het Verenigd Koninkrijk zo laag eindigde in de stemmen."

De zangeres zegt zelf dat ze haar overwinning met het nummer Bangaranga heeft 'gemanifesteerd'. "Elke dag schreef ik in mijn dagboek: 'ik ben een winnaar omdat ik gezond ben', 'ik ben een winnaar omdat ik me geliefd voel' en 'ik ben een winnaar omdat de zon schijnt'."

DARA overweegt om misschien wel naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen. "Ik zie mezelf zo in Londen wonen."