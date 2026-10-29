Koningin Sonja staat stil bij treinramp tijdens bezoek aan Málaga

Koningin Sonja heeft donderdag tijdens haar bezoek aan de Spaanse stad Málaga stilgestaan bij de dodelijke treinramp die woensdagochtend plaatsvond bij Urda. De moeder van de Noorse koning Haakon benadrukte haar medeleven met het Spaanse volk en zei dat haar gedachten uitgaan naar "degenen die dierbaren hebben verloren, naar hun families en vrienden, en naar iedereen die door deze tragische gebeurtenis is getroffen".

Sonja is in Spanje voor de opening van een expositie waarin werken van de Noorse schilder Edvard Munch en de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso te zien zijn. "Kunst herinnert ons eraan dat de meest diepgaande gesprekken niet worden beperkt door grenzen of generaties", zei ze in haar toespraak. "Ze strekken zich uit over tijd en culturen heen, gedreven door ons gezamenlijke verlangen om dieper te begrijpen, vrijer te fantaseren en helderder te zien."

De koningin, die bekendstaat om haar liefde voor kunst, zei dat ze vroeger al geboeid was door het werk van Picasso. Ze noemde het dan ook een groot genoegen om in de geboortestad van de Spaanse kunstenaar te zijn. Verder bedankte Sonja curator Paloma Alarcó en alle anderen die aan de tentoonstelling hebben meegewerkt.

Woensdag botste een hogesnelheidstrein op een andere trein, waardoor zeker 74 mensen om het leven kwamen. Ook raakten er meer dan honderd mensen gewond. Het tweedaagse bezoek van de Noorse koningin gaat daardoor in versoberde versie door. Zo werd het diner dat na de opening zou plaatsvinden, geannuleerd.