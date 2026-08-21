Dave Bautista vervangt Ryan Hurst in God of War-televisieserie

Dave Bautista gaat de hoofdrol spelen in de Prime Video-serie God of War. Dat melden onder meer Variety en Deadline. De 58-jarige acteur vervangt Ryan Hurst die eerst gecast was voor de rol van Kratos, maar door een gescheurde biceps die rol moest opgeven.

Hurst werd in januari gecast voor Kratos. In juli raakte hij geblesseerd tijdens een stunt voor de serie. Omdat zijn herstel langer duurde dan het opnameschema toeliet, werd in overleg met de producenten besloten om de hoofdrol opnieuw te casten. Volgens Variety zullen de opnames voor de serie naar verwachting over een paar weken worden hervat en worden alle scènes van Hurst opnieuw opgenomen. Bautista is onder meer bekend als Drax in de Guardians of the Galaxy- en Avengers-films. Hij speelde ook in Blade Runner 2049, Dune en de James Bond-film Spectre.

God of War is gebaseerd op de succesvolle en gelijknamige videogamereeks. Het verhaal volgt de Spartaanse krijger Kratos en zijn zoon Atreus in hun strijd tegen de Noorse goden. Van de videogamereeks zijn inmiddels tien spellen verschenen. Naast Bautista spelen ook Callum Vinson, Mandy Patinkin en Ed Skrein mee in de serie. Een releasedatum voor de serie is nog niet bekendgemaakt.