Harry en Meghan met koffers naast zich in Madame Tussauds Londen

Het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in Londen heeft de wassen beelden van prins Harry en zijn vrouw Meghan een ander plekje gegeven, na de aankondiging dat het stel weer naar het Verenigd Koninkrijk verhuist. De beelden van de hertog en hertogin van Sussex hebben ook koffers naast zich staan in afwachting van hun terugkeer.

De beelden hebben een plekje gekregen in de 'culture capital'-zone, met in de buurt een Britse koninklijke wachter. De beelden werden jaren terug gescheiden van de rest van de koninklijke familie toen het koppel in 2020 aankondigde afstand te doen van de koninklijke taken.

Harry en Meghan verrasten deze week met de plannen om weer terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woonde de afgelopen jaren in Montecito in Californië.