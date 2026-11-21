Dave Grohl, Cynthia Erivo en LL Cool J zijn te zien in een nieuwe muziekdocumentaire die is geproduceerd door het productiebedrijf van Brad Pitt. De film Symphony of a Thousand gaat over dirigent Gustavo Dudamel en het Los Angeles Philharmonic en beleeft op 7 december zijn première. Dat meldt Rolling Stone zaterdag.

De documentaire volgt Dudamel tijdens zijn laatste periode als vaste dirigent van het Los Angeles Philharmonic, voordat hij de overstap maakte naar het New York Philharmonic. Ook bevat de film beelden van de optredens van het orkest op festival Coachella in 2025, waar het als eerste grote orkest een volledige set speelde.

Naast Grohl, Erivo en LL Cool J komen ook Natasha Bedingfield, Becky G en dj Zedd in de documentaire voor. De regie is in handen van Jennifer Tiexiera.

De première valt samen met een reeks concerten die Dudamel begin december opnieuw met het Los Angeles Philharmonic geeft.