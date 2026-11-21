MÖNCHENGLADBACH (ANP) - Borussia Dortmund is de nieuwe koploper van de Bundesliga. De club won de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach door een doelpunt van Felix Nmecha in de slotfase (0-1).

Borussia Dortmund profiteerde van het puntenverlies dat koploper Bayern München vrijdagavond tegen 1. FC Köln leed (1-1). Joey Veerman had geen basisplaats bij Dortmund. Hij mocht na een uur invallen voor Jobe Bellingham.

Borussia Dortmund heeft 2 punten meer dan Bayern München. SC Freiburg won de uitwedstrijd tegen Elversberg (0-1) en kwam in punten gelijk met de titelverdediger in de Bundesliga. Bayern München heeft echter een beter doelsaldo.