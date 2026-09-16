Dave Roelvink en Marijn Kuipers verbreken verloving

Dave Roelvink en Marijn Kuipers zijn na twee jaar uit elkaar. Dat delen de influencers beiden op Instagram. "Na ruim twee mooie jaren samen, waarvan we een halfjaar verloofd zijn geweest, hebben wij besloten om ieder onze eigen weg te gaan", schrijven ze in de verklaring.

Roelvink deelt bij de verklaring een foto van hen samen. "De afgelopen tijd is voor ons steeds duidelijker geworden dat onze toekomstbeelden te ver uit elkaar liggen. Hoe moeilijk en pijnlijk deze beslissing ook is, we weten dat dit voor ons beiden de juiste keuze is." Afgelopen maart verloofde het stel zich tijdens een vakantie in Finland.

Ze laten weten niet uit elkaar te gaan "omdat de liefde er niet meer is. Juist uit liefde en respect voor elkaar laten we elkaar los en gunnen we elkaar een toekomst die echt bij ons past." De twee kijken met "liefde en dankbaarheid" terug op hun tijd samen. Roelvink was de afgelopen maanden al weinig zichtbaar op het Instagramaccount van Kuipers, die veel over haar leven op sociale media zet.

Kuipers voegt er in haar bericht aan toe dat ze allebei "behoefte aan rust en ruimte" hebben en het "op onze eigen manier een plek te geven". Ze hoopt dat haar volgers dit respecteren.