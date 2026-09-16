Pride and Prejudice-serie in december op Netflix

De zesdelige serie Pride and Prejudice staat vanaf 3 december op Netflix, schrijft The Hollywood Reporter. De streamingdienst bevestigt dat de serie "dicht bij de roman uit 1813 zal blijven". Het verhaal van Jane Austen is in het verleden al vaker verfilmd.

Pride and Prejudice zal "het verhaal trouw tot leven wekken voor de liefhebbers, en tegelijkertijd een nieuwe generatie inspireren om er voor het eerst verliefd op te worden", aldus Netflix. Ook zal de serie "een aantal weloverwogen creatieve afslagen nemen". De volledige cast is inmiddels bekend, met onder meer Rufus Sewell als Mr. Bennet en Louis Partridge als Mr. Wickham.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Emma Corrin te zien is als hoofdpersoon Lizzy Bennet, Olivia Colman als Mrs. Bennet, Jack Lowden als Mr. Darcy en Daryl McCormack als Mr. Bingley. Het script wordt geschreven door Dolly Alderton, en Euros Lyn doet de regie. Het verhaal gaat over mevrouw Bennet, die na het overlijden van haar man haar vijf dochters wil uithuwelijken. Vrouwen konden in die tijd niet het ouderlijk huis erven. Populaire versies van het verhaal zijn de BBC-serie uit 1995, met Jennifer Ehle en Colin Firth, en de film uit 2005 met Keira Knightley en Matthew Macfadyen. De film uit 2005 werd genomineerd voor vier Oscars.