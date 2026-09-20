Dave Roelvink overwoog profboksdebuut uit te stellen na breuk

Dave Roelvink heeft "serieus overwogen" om zijn profdebuut in het boksen zaterdag uit te stellen na de breuk met zijn verloofde Marijn Kuipers. Dat stelt zijn vader Dries zondagochtend op Instagram. Woensdag werd bekend dat de influencers uit elkaar zijn.

Volgens Dries zullen veel mensen herkennen dat liefdesverdriet voor slapeloze nachten kan zorgen. "Gisterenmorgen hebben we nog serieus overwogen om de wedstrijd te cancelen", stelt de zanger. Dries vond het moment van de breuk met Marijn "persoonlijk meteen al ongelukkig gekozen, maar zo lopen dingen soms".

De 32-jarige Dave nam het tijdens Boxing Gladiators III in Topsportcentrum Rotterdam op tegen Renars Rusins. Na afloop zei hij dat de afgelopen tien dagen "heel zwaar geweest" waren voor hem. "Ik heb zo weinig geslapen." Volgens zijn vader begon Dave "nog wel goed aan zijn eerste profpartij maar in ronde 3 en 4 kwam hij duidelijk conditie te kort en was de tank helemaal leeg. Met een juryuitslag van 37-38 verloor hij uiteindelijk deze spannende partij."