Keizer Naruhito opent in Japan 20e editie van Aziatische Spelen

Keizer Naruhito heeft zaterdagavond in Japan de twintigste editie van de Aziatische Spelen geopend. De openingsceremonie vond plaats in het Mizuho Park Athletic Stadium in Aichi-Nagoya.

Naruhito werd op de tribune vergezeld door keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De keizer hield een toespraak en nadat hij de Spelen voor geopend had verklaard, staken olympisch kampioen kogelslingeren Murofushi Koji en zijn vader, vijfvoudig Aziatisch kampioen op hetzelfde onderdeel, het grote vuur aan.

Het evenement duurt zestien dagen. Ruim 15.000 atleten uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 verschillende disciplines. Japan heeft met 933 atleten de grootste equipe. Het is de derde keer dat het land de Spelen organiseert, nadat deze eerder in 1958 in Tokio en in 1994 in Hiroshima plaatsvonden.