David Attenborough oudste Emmy-kanshebber ooit

David Attenborough heeft het record voor de oudste kanshebber op een Emmy Award ooit gebroken. De Britse bioloog, die in mei zijn honderdste verjaardag vierde, verbrak het oude record van Norman Lear. Die was in 2022 99 jaar en 11 maanden toen hij werd genomineerd.

Attenborough maakt twee keer kans op een beeldje voor zijn vertelwerk: voor A Gorilla Story: Told by David Attenborough en Ocean with David Attenborough. De Brit won de prijs drie keer op rij tussen 2018 en 2020.

Een documentaire over een andere 100-jarige, Mel Brooks, is ook twee keer genomineerd voor een Emmy Award. Maar omdat Brooks geen onderdeel is van het producerende team van Mel Brooks: The 99 Year Old Man!, maakt hij geen kans op een prijs.