Songwriter Jack Antonoff en actrice Margaret Qualley hebben een punt achter hun relatie gezet. Dat zeggen bronnen dichtbij het stel tegen People. De breuk komt kort voor hun driejarig huwelijksjubileum.

Het nieuws komt enkele dagen nadat Antonoff aanwezig was bij het huwelijk van zijn goede vriendin Taylor Swift met Travis Kelce op 3 juli. Hij verscheen daar zonder Qualley, maar nam in plaats daarvan zijn zus, modeontwerpster Rachel Antonoff, mee.

De romance tussen de 42-jarige Antonoff en de 31-jarige Qualley kwam in 2021 voor het eerst in het nieuws, toen ze zoenend werden gespot in New York. In 2022 maakten ze hun relatie wereldkundig en volgde al snel een verloving. Het huwelijk vond plaats in augustus 2023.