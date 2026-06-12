Het moment waarop David Beckham in zijn Netflix-documentaire tegen zijn vrouw Victoria zegt dat ze eerlijk moet zijn over haar afkomst, had eigenlijk niet mogen voorkomen. De oud-topvoetballer zegt tegen Variety dat hij van de regisseur eigenlijk niet thuis mocht zijn op het moment van de bewuste opname.

De scène in kwestie is door de documentaire online viral gegaan. Victoria beweert dat ze van simpele komaf is, maar na aandringen van David ("wees eerlijk") geeft ze toch schoorvoetend toe dat ze in een Rolls-Royce naar school werd gereden. "Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik op dat moment thuis zou zijn", vertelt David. "Het was de eerste opnamedag voor mijn vrouw en Fisher Stevens, de regisseur, wilde er zeker van zijn dat ik niet thuis zou zijn."

Maar David was er dus nog wel. "Ik had koffie gezet en stond op het punt te vertrekken, maar toen hoorde ik haar zeggen dat ze uit een arbeidersgezin kwam. Toen dacht ik: 'Nee, nee, nee'. En toen opende ik de deur, stak mijn hoofd erdoor en zei: 'Wees eerlijk'. En sindsdien ging het zijn eigen leven leiden."

Volgens David was de regisseur "best boos" dat hij er toch was. "Zodra ik de deur achter me sloot, was ik weg. Maar het werd een van de favoriete momenten uit de documentaire van de mensen. Ik moet toegeven, het was een grappig moment."