Paus Leo krijgt hulp van de Spaanse koning Felipe om naar huis te keren. Het toestel dat hem van Tenerife naar Rome moest vliegen, kampte met een technisch mankement. Hij gaat nu naar huis met een vliegtuig dat is aangeboden door de koning, meldt het Vaticaan.

Het vervangende toestel moet vrijdag aan het begin van de avond (Nederlandse tijd) vertrekken. De paus was vrijdagmiddag op een vlucht van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia gestapt, net als zijn medewerkers en tientallen journalisten.

De koning en andere hoogwaardigheidsbekleders hadden de paus al uitgezwaaid. Alle passagiers moesten volgens Iberia uitstappen, omdat het probleem met het toestel niet direct kon worden opgelost. Felipe escorteerde de paus, die een week in Spanje was, van het vliegtuig terug naar de terminal.

De luchtvaartmaatschappij meldt dat de vervangende vlucht vanuit Madrid naar Tenerife is gestuurd.