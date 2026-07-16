David Beckham maakt opwachting in Fortnite

Spelers van Fortnite kunnen vanaf vrijdag in de digitale huid kruipen van oud-topvoetballer David Beckham. Vanaf dan is namelijk een nieuwe skin beschikbaar, een look voor de personages die gamers kunnen veranderen, met de gelijkenis van de Britse vrijetrappenspecialist.

In een korte trailer die donderdag is gedeeld, is te zien dat het gaat om een versie van Beckham als voetballer in een compleet tenue en eentje als voorzitter in een maatpak. Ook kunnen spelers ervoor kiezen om hun personage met ontbloot bovenlijf, waarbij zijn vele tatoeages goed zichtbaar zijn, rond te laten lopen.

Eerder gingen voetballers als Lionel Messi, Harry Kane en Neymar de oud-speler van onder meer Manchester United, Real Madrid en LA Galaxy al voor. Ook van artiesten als Chappell Roan, Eminem, Bruno Mars, Sabrina Carpenter en Mariah Carey verscheen al een speciale Fortnite-skin.