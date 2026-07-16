Marokkaanse bondscoach Ouahbi blijft ook na WK aan

RABAT (ANP) - De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouahbi mag na het behalen van de kwartfinale op het wereldkampioenschap voetbal langer aanblijven. Dat blijkt uit een verklaring van de Marokkaanse voetbalbond FRMF. De bond spreekt "hernieuwd vertrouwen" uit in de Belgisch-Marokkaanse trainer.

Ouahbi werd in maart aangesteld als bondscoach van Marokko als opvolger van Walid Regragui. Op het WK wist Marokko Nederland na strafschoppen uit te schakelen in de zestiende finales. Na een overwinning op Canada in de achtste finales was Frankrijk in de kwartfinale met 2-0 te sterk voor Marokko.

In 2030 organiseert Marokko het WK in samenwerking met Spanje, Portugal en enkele Zuid-Amerikaanse landen.