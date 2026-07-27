David Duchovny wil Carice van Houten graag op podium in Melkweg

David Duchovny hoopt dat Carice van Houten bij zijn optreden in Amsterdam komt kijken. In een interview met De Telegraaf vertelt de acteur dat hij zijn vriendin, waarmee hij samen in de thrillerserie Malice speelde, zelfs graag bij hem op het podium zou hebben.

Duchovny, die naast acteur ook zanger is, treedt in oktober op in de Amsterdamse Melkweg. "Ik hoop dat ze naar het concert komt", zegt hij tegen de krant over Van Houten. "Carice is een fantastische actrice, maar mensen weten vaak niet dat ze ook kan zingen. Ze stuurde me ooit een video van een optreden in Amsterdam. Dat was prachtig. Het zou geweldig zijn als ze zelfs even het podium op zou komen."

De acteur en zanger doet dit najaar meerdere Europese steden aan voor de tournee met nummers uit zijn vierde album Prince of Pieces. "Ik zag mezelf nooit als zanger. Ik heb geen perfecte stem en was doodsbang tijdens mijn eerste optredens", deelt Duchovny over zijn muziekcarrière. "Maar het gaat niet om perfectie. Het gaat om de energie van die avond, het contact met het publiek en het verhaal dat je samen vertelt."