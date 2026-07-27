Lichtshow Luminiscence vanaf najaar in Utrechtse Jacobikerk

Luminiscence is komend najaar drie maanden lang te zien in de monumentale Jacobikerk in Utrecht. Dat maakt de organisatie maandag bekend. De internationaal bekende lichtshow met 360°-lichtprojecties, klassieke muziek en een vertelling was afgelopen winter te zien in de Oude Kerk in Delft.

Speciaal voor Utrecht is er een nieuw verhaal ontwikkeld, waarin de eeuwenoude kerk centraal staat. De kerk bevat nog sporen van Spaanse kanonskogels uit de Tachtigjarige Oorlog, verloor in de storm van 1674 haar torenspits en was lang het vertrekpunt voor pelgrims die vertrokken naar Santiago de Compostela.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is blij met de komst van de voorstelling naar de Domstad. "Utrecht is een stad waar historie, cultuur en vernieuwing elkaar voortdurend ontmoeten. Luminiscence laat precies die kracht zien: een eeuwenoud monument dat met muziek, licht en verhalen op een verrassende manier tot leven komt", zegt ze.

Luminiscence is vanaf 9 oktober te zien in de Jacobikerk in Utrecht. Iedere voorstelling duurt ongeveer 50 minuten en wordt live begeleid door een koor. Op geselecteerde avonden wordt de beleving uitgebreid met een professioneel orkest.