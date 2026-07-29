David Guetta noemt overleden dj Kavinsky 'echt icoon'

David Guetta herdenkt de overleden Franse dj Kavinsky als een "echt icoon voor de Franse elektronische muziek." Op Instagram deelt Guetta een foto van zijn landgenoot en bedankt hij hem voor zijn "vriendelijkheid en eenvoud".

"Bedankt dat je een geluid hebt gecreëerd dat helemaal van jou was en dat je ons muziek die zal blijven inspireren hebt nagelaten", schrijft Guetta. "Mijn gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en geliefden. Rest in peace."

Kavinsky, bekend van het nummer Nightcall, werd dinsdagavond dood in zijn huis aangetroffen. Hij overleed op 50-jarige leeftijd. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht.