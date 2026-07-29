Vier verdachten drugslab Haagse Meidoornstraat nog langer vast

DEN HAAG (ANP) - De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag, blijven langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Een 71-jarige man blijft dertig dagen langer zitten, van de drie andere verdachten is het voorarrest met negentig dagen verlengd.

De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs.

Het laboratorium in de Meidoornstraat was "volledig in bedrijf" toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. In het lab werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen. Burgemeester Jan van Zanen noemde het daarna al "volstrekt onverantwoord" dat het lab in een drukke woonwijk was gevestigd.

Eerder besloot de rechter-commissaris al dat de mannen langer in voorarrest moesten blijven.