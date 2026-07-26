David Jonsson sluit zich aan bij Black Panther 3

David Jonsson gaat de hoofdrol vertolken in Black Panther 3. Dat maakte Marvel Studios zaterdag bekend tijdens Comic-Con in San Diego. In de film speelt de Britse acteur de zoon van T'Challa, het personage van de in 2020 overleden Chadwick Boseman.

Tijdens de presentatie bedankte de 32-jarige acteur-regisseur Ryan Coogler en Marvel-baas Kevin Feige voor het vertrouwen, meldt het Amerikaanse blad People. De film verschijnt op 15 december 2028 en wordt opnieuw geregisseerd door Coogler.

Het personage dat Jonsson gaat spelen werd aan het einde van Black Panther: Wakanda Forever al geïntroduceerd, toen werd onthuld dat T'Challa een zoon had. In het nieuwe deel keert Letitia Wright opnieuw terug als Shuri en is Winston Duke weer te zien als M'Baku. Ook Denzel Washington heeft een rol in de film.

Jonsson brak de afgelopen jaren door met rollen in onder meer Industry, Rye Lane en Alien: Romulus. Eerder dit jaar werd bekend dat hij ook te zien is in de aankomende film Please van Halina Reijn. In 2025 won Jonsson de BAFTA Rising Star Award.