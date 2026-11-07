Davina Michelle ziet het opruimen van poep van haar huisdieren als een "heerlijk ontspannende" bezigheid. Dat vertelt de 30-jarige zangeres, die rond haar woning in Capelle aan den IJssel onder meer geiten, varkens en kippen heeft rondlopen, zaterdag aan De Telegraaf-bijlage VROUW.

De uitwerpselen van haar rondspringende geiten ruimt Michelle met "een soort zandzeef" op omdat het moeilijk weg te harken is. "Net als in een kattenbak schep je daarmee in het zand, even schudden en dan blijven de keuteltjes achter", legt ze uit. Het is een klus die ze naar eigen zeggen niet erg vindt om te doen. "Ik sta echt met liefde een uur lang poep te scheppen en te zeven."

Michelle en haar verloofde Sebastiaan Brouwer wonen in een klushuis, waaraan nog altijd wordt verbouwd. Volgens de zangeres verzet haar partner het meeste werk. "Ik doe wel een beetje mee, maar na twee dagen klussen ben ik wel weer klaar om iets anders te gaan doen", geeft ze toe.