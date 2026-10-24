DC Comics lijkt met Clayface eindelijk hit in handen te hebben

Studio DC Comics lijkt met de film Clayface voor het eerst in lange tijd een hit in handen te hebben. The Hollywood Reporter voorspelt dat de grimmige superheldenfilm wereldwijd zo'n 60 miljoen dollar gaat opbrengen in het eerste weekend. Daarmee zou Clayface binnen één weekend het budget van 44 miljoen dollar hebben terugverdiend.

Clayface vertelt de 'origin story' van een nieuwe held in het DC-filmuniversum. Matt Hagen is een succesvolle acteur die na een slippertje met de vrouw van een maffiabaas gruwelijk wordt verminkt. Uit wanhoop zoekt hij zijn toevlucht tot een experiment waarbij bijzondere cellen die zijn huid kunnen reconstrueren in zijn gezicht worden geïnjecteerd. Deze methode blijkt echter ook onverwachte bijwerkingen te hebben.

DC Comics kan wel een hit gebruiken, stelt THR. De vorige film van de studio, Supergirl, flopte afgelopen zomer. Deze film kostte 170 miljoen dollar en bracht wereldwijd nog geen 130 miljoen op. Clayface krijgt veel betere recensies dan Supergirl. Critici prijzen het feit dat regisseur James Watkins ervoor gekozen heeft van Clayface een compromisloze horrorfilm te maken.