Martín na crash in MotoGP-sprintrace Australië leiding WK kwijt

PHILLIP ISLAND (ANP) - MotoGP-coureur Jorge Martín heeft zijn pols gebroken tijdens de sprintrace bij de Grote Prijs van Australië. De Spaanse wegracer kan zodoende zondag niet meedoen aan de hoofdrace.

De buiteling van Martín op het circuit van Phillip Island heeft grote gevolgen voor het kampioenschap. Hij raakte de leiding in de stand weer kwijt aan zijn landgenoot Marc Márquez, die de sprintrace won en dankzij de 12 behaalde punten 10 punten voorsprong nam.

Zevenvoudig MotoGP-kampioen Márquez kan zondag verder uitlopen door de afwezigheid van Martín.

De twee kampioenschapsrivalen maakten er op Phillip Island een ongemeen spannend duel van, waarin Martín drie keer de leiding overnam van Márquez, die van poleposition was gestart. De coureur van Aprilia nam in de achtste ronde iets te veel risico en ging onderuit. Hij werd op een brancard weggedragen naar de medische post, waar de polsbreuk werd geconstateerd.