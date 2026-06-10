Cultuurcentrum De Balie in Amsterdam brengt op 26 juni een ode aan de onlangs overleden schrijver en dichter Lieke Marsman. Tijdens een speciale avond dragen onder anderen schrijfster Hanna Bervoets, singer-songwriter Lucky Fonz III en dichter Dean Bowen gezamenlijk Marsmans laatste werk De dichter en de duivel voor.

De voordragers zijn door Marsman zelf gevraagd om haar werk, dat op 9 juni uitkwam, voor te dragen. Oorspronkelijk zou de voormalig Dichter des Vaderlands ook zelf op het podium staan. Marsman overleed op 3 juni op 35-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zeldzame vorm van kanker.

Marsman debuteerde in 2010 met Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarmee ze diverse prijzen won. Ze was van 2021 tot 2023 Dichter des Vaderlands en ontving in 2025 de Constantijn Huygens-prijs voor haar volledige oeuvre.