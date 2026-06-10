Malou Gorter gaat een rol vertolken in een nieuwe satirische serie van Will Koopman. De opnames beginnen volgend jaar, vertelt de actrice in de podcast De Leeuw Brult Verder van Paul de Leeuw. "Terwijl ik dit nu zeg, denk ik: ik mocht dit toch zeggen?", vraagt Gorter zich af.

De serie, die Met de Franse Slag gaat heten, is al enkele jaren in ontwikkeling. Het gaat over een groep vrouwen die in de renaissance thuiszitten terwijl hun mannen aan het front vechten. De serie is aangekocht door de EO en Omroep MAX.

Koopman vertelde enkele jaren geleden al over de serie, die toen nog bij de NPO ter goedkeuring lag. Het script is afkomstig van Roos Ouwehand en Lex Passchier, en het idee is van Koopmans overleden man Lex Wertwijn.

Het is niet de eerste keer dat Gorter gaat samenwerken met Koopman. Ze speelde jarenlang een hoofdrol in de bekroonde serie Oogappels, die eveneens van de hand van de regisseuse was.