Xander de Buisonjé, Emma Kok en Vincent Croiset verschijnen in het nieuwe, derde seizoen van het programma Het waren 2 fantastische dagen. In het programma op SBS6 worden per keer drie bekende Nederlanders samen in een villa gezet voor twee dagen. De drie kennen elkaar niet of nauwelijks en weten van tevoren niet dat ze met elkaar in de villa zitten.

In de eerste twee seizoenen zat er elke aflevering een nieuw trio in de villa. Het komende seizoen wordt er aan ieder trio twee afleveringen gewijd. Xander de Buisonjé zit samen met Emma Kok en Jet de Nijs in de villa. Daarna volgen Bonnie St. Claire, Michael Boogerd en Eva Eikhout. In de laatste twee afleveringen gaan Ellemieke Vermolen, Vincent Croiset en Thérèse Boer met elkaar in gesprek.

Tijdens het verblijf in de villa krijgen de deelnemers vragen op een televisiescherm te zien. Daarnaast worden er pakketjes bezorgd met "een persoonlijke inhoud", volgens Talpa. De producent achter het programma vertelt al dat Xander de Buisonjé tijdens het programma ingaat op het misbruik in zijn jeugd, Bonnie St. Claire praat over haar alcoholverslaving en Thérèse Boer vertelt over het leven zonder haar overleden man Jonnie.

De afleveringen worden in de laatste twee weken van het jaar uitgezonden op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. In eerdere seizoenen waren onder anderen Wesley Sneijder, Caroline van der Plas, Mariska Bauer en Glennis Grace te zien in het programma.