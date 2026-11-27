Prinses Catherine is de nieuwe beschermvrouw van The Christie, een vooraanstaand centrum voor de behandeling van kanker. Dat maakten het centrum en de prinses van Wales vrijdag bekend.

"De toewijding van The Christie om de mens als geheel centraal te stellen, in combinatie met de toonaangevende klinische expertise, maakt het tot een bijzondere plek", laat Catherine in een reactie weten. "Ik ben verheugd om als beschermvrouw op te treden en kijk ernaar uit om de bijzondere mensen te steunen die elke dag opnieuw een enorm verschil maken in het leven van patiënten en hun naasten."

Catherine bracht afgelopen juni nog een bezoek aan een locatie van The Christie in Withington. The Christie is erg blij met het nieuws dat de prinses beschermvrouw wordt van het centrum. "Haar belangstelling en steun vormden een ware inspiratiebron voor onze patiënten en medewerkers, en we kijken ernaar uit om met haar samen te werken om de deskundige en meelevende zorg die onze collega's dagelijks leveren, extra in de schijnwerpers te zetten", aldus directeur Roger Spencer.

In 2024 kreeg de vrouw van prins William zelf de diagnose kanker. Zij is zondag te zien in een nieuwe documentaire over haar herstel na de ziekte. Een deel van de film, Heal, is tijdens haar bezoek in Withington gefilmd.