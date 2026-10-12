Linda de Mol vindt het leuk dat mensen in het Gooi zich niet beledigd voelen door de hitserie Gooische Vrouwen. De 62-jarige actrice woont zelf in het Gooi en haalt haar inspiratie naar eigen zeggen "bijna volledig" uit het dagelijks leven. "Het is natuurlijk wel een beetje karikaturaal, maar ook hier vinden ze het heerlijk. Mensen hebben ook zelfspot. Dat is toch ook fijn", vertelt ze in gesprek met het ANP.

Daarnaast is De Mol blij dat de serie verschillende doelgroepen aanspreekt. "Vooral opvallend dat dat alle leeftijden betreft", stelt ze. Ze herinnert zich een concert van Roxy Dekker, waar "meisjes van 13, 14" haar om een foto kwamen vragen. "Toen zei ik: 'Ja, tuurlijk', maar ik dacht: hoezo kennen ze mij dan? Dat meisje zei: 'Jij bent Cheryl en je zit in de clip van Roxy Dekker'. Dat is gewoon een hele nieuwe doelgroep die je aanboort, maar er zijn ook mensen van in de 80 die het ontzettend leuk vinden."

Ook op sociale media zegt de actrice weinig negatieve reacties op de serie te ontvangen. "Je kan soms heel lelijke dingen over jezelf lezen, maar niet als het Gooische Vrouwen betreft."

Gooische Vrouwen gaat over het leven van vier vriendinnen in het Gooi. Naast De Mol spelen ook Tjitske Reidinga, Lies Visschedijk en Susan Visser een hoofdrol. Het achtste seizoen van de serie is wekelijks op Videoland te zien en vanaf zondag 1 november ook op SBS6.