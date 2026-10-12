De Amerikaanse actrice Selma Blair is zondag opgepakt nadat ze zich aan boord van een vliegtuig zou hebben misdragen, melden Amerikaanse media. Volgens TMZ probeerde Blair tijdens een vlucht naar New York een vliegtuigdeur te openen. Ook zou ze een stewardess hebben geslagen en een andere hebben gebeten.

Volgens TMZ werd Blair door de bemanning vastgebonden en na de landing op luchthaven JFK gearresteerd. Onderweg naar het ziekenhuis zou Blair vervolgens een agent meerdere keren tegen het hoofd hebben geschopt. In het ziekenhuis zou ze ook een verpleegkundige hebben mishandeld.

Een woordvoerder van Blair laat aan TMZ weten dat de actrice tijdens de vlucht een medisch noodgeval had. Dat zou haar gedrag hebben veroorzaakt. "Na de landing kreeg ze direct medische hulp en momenteel verkeert ze in stabiele toestand", aldus de woordvoerder. De FBI onderzoekt het incident.