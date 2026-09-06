Het boek De mooiste vis van de zee van schrijver Marcus Pfister is bekroond met een Platina Boek. Volgens boekenkoepel CPNB zijn er meer dan 150.000 exemplaren van het boek dat in 1992 werd uitgebracht. Pfister werd zondag in zijn woonplaats Bern verrast met de onderscheiding.

De mooiste vis in de zee gaat over Regenboog, die een heel mooie vis is, maar ook trots en ijdel en daarom geen enkele vriend heeft. Pas als hij een van zijn mooie schubben weggeeft - en later nog meer - vinden de andere vissen hem aardig.

Auteur Pfister bedankte zondag alle Nederlandse lezers die zijn boek hebben gekocht. "Voor mij is dit, in de afgelopen vierendertig jaar, het meest trouwe publiek ter wereld geweest", stelt hij. "Het voelt echt als een bijzondere band tussen het publiek en mij."

Het boek is inmiddels in Nederland toe aan de 40e druk.