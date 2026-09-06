UTRECHT (ANP) - De Supportersvereniging FC Utrecht (SVFCU) keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd van hun club tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. Dat laat de supportersvereniging zondagochtend weten aan het ANP. Door het gooien van vuurwerk en bekers op het speelveld werd de wedstrijd twee keer stilgelegd en uiteindelijk definitief gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers.

"Dit soort misdragingen horen niet bij de manier waarop wij als supporters onze club willen vertegenwoordigen en steunen", aldus de SVFCU. "Als supportersvereniging vinden wij het belangrijk dat FC Utrecht een club is waar iedereen zich veilig en welkom kan voelen. We begrijpen dan ook dat de club afstand neemt van gedrag dat hier niet bij past."

De supportersvereniging zegt op korte termijn in gesprek te zullen gaan met de club, maar wil nog niet vooruitlopen op eventuele verdere maatregelen.

Het restant van het duel, 26 minuten speeltijd, wordt dinsdag 8 september om 14.00 uur zonder publiek gespeeld.