De uitzending van De slimste mens van donderdagavond begint met een kort eerbetoon aan de woensdag overleden Paulien Cornelisse. Presentator Herman van der Zandt zal dan het woord tot de kijker richten, laat een woordvoerder van KRO-NCRV weten.

De slimste mens werd woensdag in overleg met de familie van Cornelisse niet uitgezonden, omdat KRO-NCRV het passend vond om stil te staan bij haar overlijden "en ruimte te geven aan het verdriet en gemis". Die aflevering wordt nu donderdag uitgezonden. Vrijdag is er een dubbele aflevering zodat het schema weer kloppend is.

Cornelisse is nog te zien als jurylid in de populaire kennisquiz. Ze nam die functie vorig jaar over van Maarten van Rossem.