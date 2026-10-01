Vijf BN'ers gaan in een nieuw programma van Omroep MAX een paar dagen mantelzorgen. Wendy van Dijk, Martijn Fischer, Roué Verveer, Nikkie de Jager en Janny van der Heijden nemen ieder de taken van een mantelzorger over in Zorg uit Handen.

Het vijftal leert in het programma wat erbij komt kijken om de zorg voor een partner, kind of ouder te dragen. De echte mantelzorgers krijgen ondertussen tijd voor zichzelf.

De eerste aflevering met Van Dijk is zondag 8 november te zien. Zij neemt de zorgtaken over van de 43-jarige Claudia. Zij zorgt voor haar man Danny (46), die leeft met de ziekte van Parkinson, en hun kinderen. Daarnaast werkt ze parttime. Tijdens de aflevering leert Van Dijk het gezin kennen en geniet Claudia van een reis naar Barcelona.