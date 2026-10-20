De Toppers gaan verder in nieuwe samenstelling na vertrek Joling

De Toppers keren in 2027 terug in een nieuwe samenstelling. Dat maakt de organisatie achter de gelegenheidsformatie dinsdag bekend. Eerder op de dag kondigde Gerard Joling aan na 21 jaar afscheid te nemen van De Toppers.

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan de "artistieke en muzikale invulling" van de komende concertreeks. Wie de vertrekkende Joling opvolgt, maakt de organisatie binnenkort bekend. "Op zeer korte termijn onthullen wij de gloednieuwe Toppers-samenstelling", klinkt het in de verklaring. De organisatie bedankt Joling voor de "fantastische jaren" en wenst hem veel succes met zijn verdere carrière.

René Froger, een van de oprichters van de groep, maakte afgelopen zomer bekend een stap terug te doen vanwege zijn auto-immuunziekte. Het is nog niet duidelijk of hij bij de aankomende Toppers-reeks aanwezig zal zijn.

De volgende editie van Toppers in Concert is aangekondigd voor 28 en 29 mei 2027. De concertreeks vindt jaarlijks plaats in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.