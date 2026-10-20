Koningspaar brengt privébezoek aan Dutch Design Week

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben buiten het zicht van de pers een bezoek gebracht aan de Dutch Design Week in Eindhoven. Onder anderen de Nederlandse ontwerpster Ineke Otte ontmoette het koningspaar tijdens het privébezoek, is te zien op foto's die zij heeft gedeeld op Instagram.

Otte spreekt in het bericht van een "mooie spontane ontmoeting". Op een bijgevoegde foto poseert ze naast koningin Máxima. Een andere foto toont de koning en de koningin, terwijl ze uitleg krijgen via een hoofdtelefoon. Máxima ontmoette de sieradenontwerpster al eerder en kreeg toen een ketting van mosselen van haar, meldt modejournalist Josine Droogendijk op haar website Modekoningin Máxima.

Máxima toonde haar interesse in de Dutch Design Week al vaker, zowel publiekelijk als privé. Vorig jaar opende ze het jaarlijkse evenement, waar ontwerpen in allerlei categorieën worden getoond.