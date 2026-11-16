De Toppers lanceren campagne voor onthulling nieuwe formatie

De bekendmaking van de nieuwe samenstelling van De Toppers laat nog even op zich wachten. De organisatie achter de zanggroep heeft maandag een landelijke actie gelanceerd. Het idee van de campagne is dat het publiek zelf bepaalt "wanneer het grote geheim wordt onthuld", staat in het bericht op Instagram.

Mensen kunnen via de website van De Toppers een plek bemachtigen in een digitale Johan Cruijff ArenA. Elke inschrijving zorgt voor een lichtpunt in het donkere stadion. Wanneer de ruimte volledig is verlicht, worden de nieuwe samenstelling en het thema van de komende editie bekendgemaakt. Mensen die zich aanmelden, weten als eerste wie de nieuwe Toppers zijn en krijgen exclusief toegang tot de fanvoorverkoop. De concerten vinden plaats op 28 en 29 mei 2027.

De Toppers zijn veel in het nieuws door het plotselinge vertrek van Gerard Joling, eind vorige maand. Onder anderen Mart Hoogkamer en Tino Martin werden genoemd als mogelijke opvolger van Joling. De gelegenheidsformatie bestaat vooralsnog uit René Froger, Jan Smit en Jeroen van der Boom. Van Froger is nog niet bekend of hij volgend jaar aanwezig is bij de jaarlijkse concertreeks. De zanger kampt met een auto-immuunziekte en heeft zijn werk tijdelijk neergelegd.