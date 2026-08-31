De van moord beschuldigde zanger D4vd wisselt advocatenteam in

Zanger D4vd, die ervan verdacht wordt een jong meisje te hebben verkracht en vermoord, wisselt zijn advocatenteam in. David Anthony Burke wordt nu bijgestaan door de openbare verdediging van Los Angeles. Dat schrijven Amerikaanse media.

Maandag begint een procedurele zitting tegen de 21-jarige zanger. Burke wordt ervan beschuldigd Celeste Rivas Hernandez te hebben doodgestoken en haar lichaam te hebben verminkt. Ook wordt hij ervan verdacht het toen 14-jarige meisje seksueel misbruikt te hebben. Het zwaar ontbonden lichaam van Hernandez werd in september vorig jaar gevonden in een Tesla die geregistreerd stond op het adres van Burke.

Voorafgaand aan de zitting vroeg Burke of hij zijn advocaten Blair Berk en Marilyn Bednarski kon laten vervangen. Zijn verzoek werd ingewilligd. De advocaten wilden niet direct reageren op de reden achter hun vertrek. Volgens TMZ lijkt het erop dat Burke zijn team inwisselde vanwege geldproblemen. De openbare verdediging in de Verenigde Staten is in Nederlandse begrippen vergelijkbaar met de inzet van een pro-deo-advocaat.