DEA voegt zich bij onderzoek naar dood Hayden Panettiere

De Amerikaanse antidrugsautoriteit DEA sluit zich aan bij het onderzoek naar de dood van de 36-jarige actrice Hayden Panettiere. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van ingewijden. Het politiekorps van Greenville in South Carolina leidt het onderzoek. Volgens de bronnen verleent de DEA daarbij assistentie.

Panettiere overleed zondagavond in een woning in Greenville. De officiële doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. De lokale politie verklaarde eerder dat de actrice vlak voor haar overlijden nog werd gereanimeerd door ambulancemedewerkers. Die waren naar de woning gekomen na een 911-melding van een bekende van Panettiere. Volgens een geluidsopname die door entertainmentsite TMZ is gepubliceerd, werd er in dat gesprek gesproken over "een mogelijke overdosis".

Panettiere was voor haar overlijden openhartig over haar worsteling met onder meer een postnatale depressie, verslaving, trauma en huiselijk geweld. Eerder dit jaar bracht ze daarover haar memoires This is Me: A Reckoning uit. De actrice was bekend van rollen in Heroes en Nashville, en de films Scream 4 en Scream VI.