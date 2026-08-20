Gezondheidsinstituut: dit jaar al 14.000 hittedoden in Duitsland

BERLIJN (ANP) - De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost, schat het Robert Koch Institut (RKI). Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidsinstituut waarschijnlijk nog hoger. 2026 is daarmee nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd.

Van de overledenen waren naar schatting zo'n 12.660 mensen ouder dan 65. 7040 van hen waren ouder dan 85. Het leeuwendeel (9600 mensen) overleed tussen 22 en 28 juni, toen het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden werd. Soms stierven mensen direct door bijvoorbeeld een hitteberoerte, en soms werden bestaande gezondheidsproblemen verergerd, aldus het RKI.

In de afgelopen tien jaar vielen vooral veel hittedoden in 2018 en 2019, al werd de grens van 10.000 toen niet gehaald. De cijfers die het RKI nu heeft gepubliceerd, gaan over de periode van 6 april tot 9 augustus.

Het RKI is vergelijkbaar met het RIVM in Nederland. De schattingen worden geregeld bijgesteld, ook met terugwerkende kracht.