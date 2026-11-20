De Amerikaanse acteur Macaulay Culkin keert mogelijk terug in een nieuwe film in de Home Alone-reeks. Dat meldt entertainmentwebsite Deadline op basis van bronnen. Culkin zou zelf het idee hebben gepitcht voor de nieuwe film, die wordt verteld vanuit het perspectief van de vader.

Volgens Deadline wordt het script voor de film van productiehuis 20th Century Studios nog geschreven. Onder anderen Seth Rogen en Evan Goldberg zouden meewerken.

Culkin speelde de hoofdrol in de populaire kerstfilm uit 1990 en in de vervolgfilm uit 1992. Home Alone gaat over de 8-jarige Kevin McAllister, die tijdens kerst per ongeluk thuis wordt achtergelaten terwijl zijn familie op vakantie gaat. Vervolgens moet hij het huis verdedigen tegen twee inbrekers.