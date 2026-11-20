De Franse politie is een nieuw onderzoek gestart naar acteur Gérard Depardieu. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik tijdens de opnames van de film Thalasso in 2018, meldt persbureau AFP. Ook de Franse auteur Michel Houellebecq, die meewerkte aan de film, zou de vrouw hebben misbruikt en aanwezig zijn geweest bij het misbruik van Depardieu.

Volgens de vrouw was ze aangenomen voor een naaktscène, maar kreeg ze geen duidelijke instructies. Houellebecq zou haar in een hotelkamer hebben gezoend en vastgehouden terwijl Depardieu haar penetreerde met zijn vingers. Ook zou de schrijver een orale seksuele handeling aan haar hebben opgedrongen tijdens de opnames.

Depardieu is eerder dit jaar veroordeeld voor aanranding van twee vrouwen op de set van de film Les volets verts in 2021. Hij ging in eerste instantie in hoger beroep, maar zag daarvan af een paar dagen voor de zaak zou beginnen. Volgens AFP hoort Depardieu volgende week of hij wordt vervolgd in de verkrachtingszaak van actrice Charlotte Arnould. Depardieu heeft de beschuldigingen van Arnould ontkend.