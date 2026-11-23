Dean Saunders staat op Instagram stil bij de verjaardag van Stacey, de dochter van zijn overleden broer Ben. Dean schrijft lieve dingen over Stacey bij een foto waarop ze samen staan.

"Vandaag is mijn allerliefste Stacey jarig!", deelt Dean met zijn volgers. "Alweer 19 jaar! Wat gaat de tijd toch snel! Lieve Stacey, dochter van mijn broertje Ben, wat ben ik ontzettend trots op de prachtige vrouw die jij bent geworden!"

Daarna verklapt Dean dat hij maandagavond op bezoek gaat bij Stacey. "Vanavond zie ik je weer en gaan we gezellig samen jouw verjaardag vieren! Ik hou heel veel van jou, mijn lieve Stacey! Een hele dikke kus van ome Dean." De zanger plaatst veel vrolijke en feestelijke emoji's tussen zijn zinnen.

Zijn broer Ben overleed half september op 43-jarige leeftijd. Hij werd bekend als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland in 2011. Dean, die ook zanger is, sluit tegenwoordig elk concert af met een eerbetoon aan Ben.