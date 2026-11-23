De Belgische regisseur Lukas Dhont was in zijn leven lange tijd bang om zijn gevoelens onder ogen te zien, maar beschouwt het eerlijk tonen van emoties in zijn films inmiddels als een "superkracht". Dat vertelt hij in een interview met de Los Angeles Times over zijn film Coward.

"Mannen krijgen vaak te horen dat ze niet naar hun hart moeten luisteren, dat ze hun gevoelens moeten begraven, omdat het hart een gevaarlijke plek is", vertelt Dhont. "Al deze mannen leren dat succesvol zijn betekent dat ze geweld moeten kunnen gebruiken en hun gevoelens moeten onderdrukken." Met Coward wilde hij juist laten zien "wat een groep mannen kan bereiken wanneer ze niet bezig zijn met vernietiging".

De regisseur put daarbij ook uit zijn eigen ervaringen. "In mijn persoonlijke leven ben ik ontzettend vaak niet eerlijk geweest tegenover mijn emoties", vertelt Dhont, die opgroeide als homoseksuele jongen in een weinig tolerante omgeving in België. "Ik ben vaak bang geweest voor mijn eigen emoties en ik denk dat dat voor veel mensen geldt."

Coward speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog en gaat over een liefde tussen twee jonge mannen die opbloeit aan het front. Hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne werden op het Filmfestival van Cannes uitgeroepen tot beste acteurs. De film vertegenwoordigt België bij de komende Oscaruitreiking.